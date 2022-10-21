"Мелодия великой степи": в столице открылась выставка современных художников

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

В Национальном музее Казахстана состоялось открытие выставки "Мелодия Великой степи", посвящённая 15-летию академии художеств Казахстана. На ней представлено 150 живописных полотен, более 30 графических работ и скульптур, сообщает BaigeNews.kz.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

На открытие выставки присутствовали спикер сената Маулен Ашимбаев, министр культуры и спорта Даурен Абаев и аким Астаны Алтай Кульгинов.

Открывая мероприятие, Маулен Ашимбаев отметил, что культура и искусство являются одними из важнейших факторов сохранения национальной идентичности.

“Эстетика номадов и их мировосприятие были очень глубокими и уникальными. У кочевников человек не противопоставлялся природе, он был гармоничной частью мира. Это было одной из особенностей мировосприятия номадов – гармоничное и бережное отношение к окружающему миру. Всё это нашло отражение в изобразительном искусстве кочевых народов".

Он добавил, что многие отечественные художники пытаются реализовать современное прочтение эстетики номадов и сделать его частью мировой культуры. Маулен Ашимбаев также подчеркнул, что выставка играет очень важную роль для популяризации изобразительного искусства Казахстана.

Фото: пресс-служба сената РК

Многие работы, представленные на выставке, создавались в течение последних лет и еще не были показаны зрителям. Среди них, например, картины известного художника из Кыргызстана Таланта Огобаева.

По словам художника, на написание картин его вдохновила книга Гёте "Западно-восточный диван". В ней подробно описывается история, литература и религия Востока.

В своих работах Талант Огобаев использует технику фрески.

Фото:BaigeNews.kz/Зарина Козова

На выставки также представлена картина “Голос степи” вице-президента Академии художеств РК, члена Союза художников РК Ерлана Айтуара. Работы казахстанского художника входят в частные коллекции Казахстана, Германии, Франции, Пакистана, Турции. Имея за плечами большой профессиональный и жизненный опыт, художник признаётся, что даже спустя несколько лет он может править свои картины.

“Вы знаете, картина должна отстояться год –два после написания. Это нужно для того, чтобы вернуться и посмотреть, что ты написал. Бывает, что у художника происходит всплеск эмоций, и тогда мы пытаемся за месяц-два написать большую картину. Бывает и такое, что смотришь на работу, сделанную десять лет назад, и видишь её по-другому. Хочется исправить ошибки и пишешь на картине сверху заново”.

В картине “Голос степи” Ерлан Айтуар использовал мифический образ кентавра. Художник в работе изобразил постановку древнего сакского государства. Флаги, изображённые на картине, обозначают тюркские народы .

“Это картина - ответ на слова о том, что у казахов не было государства. Оно было, и оно проплывало через страны, чьи флаги я нарисовал. Это флаги прошедшего мира: гурского, сакского, тюркского, Золотой Орды, турков, османов. И не случайно их девять. Девять – это ведь число тюрков. У прародительницы тюрков - волчицы - было девять сыновей. Она их выкормила. И все девять разошлись по всему миру. Эта картина изображена символически... Я это так увидел”.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Посетители выставки также могут увидеть работы члена Союза художников РК и Союза дизайнеров РК Тлеужана Батанова. Он представил картину “Мелодия” и керамические работы девушек с кувшинами.

Картину “Мелодия” он выполнил акварельной техникой. Автор изобразил девушку, исполняющую национальные мотивы, а также природу Казахстана. Как рассказывает Тлеужан Батанов, выполнять керамические скульптуры непросто, на это нужно много времени.

“Глина – материал сложный, и техника довольно трудоемкая. Надо тщательно подобрать глину. Написать эскиз, тщательно продумать всё и только потом обжигать. На это может уйти два-три месяца”.

Работы Тлеужана Батанова представлены в частных коллекциях по всему миру. Одну из его керамических статуэток подарили американскому политику Хиллари Клинтон во время её визита в Астану на саммит ОБСЕ.

Фото: BaigeNews.kz/Зарина Козова

Ещё одна работа художника заставила практически каждого посетителя остановиться и рассмотреть её поближе. Это картины художника из Кыргызстана Юристанбека Шигаева.

На первой картине автор хотел донести мысль об экологических проблемах, изобразив озеро Иссык-Куль.

"Постепенно озеро становится меньше. Люди не могут там жить, потому что озеро должно питаться источниками от горных ледников. А сейчас там добывают золото. Помните произведения Чингиза Айтматова? Он писал в них о том, что происходит, когда человек нарушает покой природы. И сейчас мы видим результаты этих действий. Появляются засухи, мир экологии разрушается. Это очень актуальная тема".

На второй картине художник изобразил алайскую царицу. В руках она держит беркута. Эта птица является символом герба Кыргызстана. Юристанбек Шигаев хотел показать значимость сохранения культуры, истории и независимости.

Выставка продлится до 7 ноября.