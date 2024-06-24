Мельница загорелась в Караганде
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
98Фото: МЧС РК
Огнеборцы потушили пожар в мельничном комплексе в Караганде. В ДЧС региона сообщили подробности инцидента, передаёт BaigeNews.kz.
"В одном из мельничных комплексов города произошло загорание зерновых отложений в бункере с переходом огня на здание мукомольного цеха. Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 52 квадратных метра", - говорится в сообщении.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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