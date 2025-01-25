В то время как 78-летний Дональд Трамп начинает свой второй президентский срок с размахом, более жёсткая и сосредоточенная Мелания тоже планирует своего рода сенсацию. Она готовит документальный фильм фильм о своей жизни в Белом доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Съёмки интервью и общих кадров начались ещё в ноябре прошлого года, на завершающем этапе предвыборной кампании, когда она ещё находилась вместе с супругом во Флориде.

Фильм выйдет в прокат в конце этого года на Amazon Prime. Стриминговый сервис заплатил за права на фильм баснословную сумму в 40 миллионов долларов.

Сообщается, что значительная её часть этой суммы отойдёт самой Мелании, поскольку она указана в титрах как "продюсер".

Издание также отмечает, что документальный фильм выйдёт сразу после "Мелании: Мемуары", которые появились в октябре.

Примечательно, что на этой неделе она по примеру мужа запустила собственную криптовалюту. Теперь у обоих супругов есть свои собственные криптовалюты.