Мексиканец Мунгия отказался от боя с Алимханулы

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Главный советник Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливейри подтвердил, что мексиканский боксёр Хайме Мунгия отказался от боя с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Команда Мунгии сообщила WBO о своем решении двигаться в другом направлении. Решение было принято через несколько дней после того, как санкционирующий орган назначил обеим сторонам 15-дневный период переговоров для выработки условий.

"Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия (через сопромоутеров Zanfer Boxing и Golden Boy Promotions) отказался от проведения обязательного титульного боя с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили представителей Жанибека об их решении", — цитирует Оливейри BoxingScene.com.

Напомним, в ноябре WBO санкционировала бой Алимханулы с мексиканцем Хайме Мунгией и дала сторонам боксёров несколько дней на переговоры.

Алимханулы опубликовал в твиттере пост, в котором выразил желание драться против известных боксеров и обратился к главе промоутерской компании Top Rank Бобу Аруму.