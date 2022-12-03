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Мексиканец Мунгия отказался от боя с Алимханулы
Главный советник Всемирной боксерской организации (WBO) Густаво Оливейри подтвердил, что мексиканский боксёр Хайме Мунгия отказался от боя с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Команда Мунгии сообщила WBO о своем решении двигаться в другом направлении. Решение было принято через несколько дней после того, как санкционирующий орган назначил обеим сторонам 15-дневный период переговоров для выработки условий.
"Мы можем подтвердить, что Хайме Мунгия (через сопромоутеров Zanfer Boxing и Golden Boy Promotions) отказался от проведения обязательного титульного боя с нашим чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы. Мы уведомили представителей Жанибека об их решении", — цитирует Оливейри BoxingScene.com.
Напомним, в ноябре WBO санкционировала бой Алимханулы с мексиканцем Хайме Мунгией и дала сторонам боксёров несколько дней на переговоры.
Алимханулы опубликовал в твиттере пост, в котором выразил желание драться против известных боксеров и обратился к главе промоутерской компании Top Rank Бобу Аруму.
"Я не хочу драться с безымянными боксёрами. Мне нужны известные боксеры! Надеюсь, что Боб Арум найдет мне известного соперника", — написал Алимханулы.
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