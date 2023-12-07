Мексика приостанавливает депортацию мигрантов из-за нехватки денег

Руководство иммиграционного агентства Мексики распорядилось приостановить депортации и переводы мигрантов из-за нехватки средств, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Министерство финансов Мексики приостановило выплаты иммиграционному агентству в ноябре из-за корректировок бюджета в конце года, говорится в служебной записке миграционного агентства.

Сославшись на бюджетные ограничения "и нехватку ликвидности для покрытия обязательств", глава агентства распорядился приостановить различные виды деятельности агентства, в первую очередь "помощь в возвращении" (правительственный эвфемизм для описания депортаций) и "наземный транспорт для перемещения нелегальных мигрантов".

По словам правозащитников, правительство Мексики часто перемещало мигрантов из пунктов, расположенных на севере вблизи границы с США, в южные районы, отчасти для того, чтобы ослабить давление на приграничные города, но также и для того, чтобы истощить мигрантов.

По данным правительства, в этом году на территории Мексики зарегистрировано почти 590 000 нелегальных мигрантов, что значительно больше по сравнению с 440 000 за весь прошлый год и менее 310 000 в 2021 году.

В этом году Мексика уже депортировала гораздо меньше мигрантов, чем в последние годы. С января по октябрь правительство депортировало 51 000 мигрантов по сравнению с почти 122 000 за весь прошлый год и более 130 000 в 2021 году.