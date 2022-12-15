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Механизм противодействия дезинформации усовершенствуют в Казахстане
Опубликован проект указа Президента "Об утверждении Информационной доктрины РК", передаёт BaigeNews.kz.
В нём говорится о том, что Доктрина будет определять идейно-ценностные установки, отвечающие интересам общества и способствующие дальнейшему развитию государства. Также она будет формировать государственную политику в информационно-коммуникационной сфере и развития общественных отношений. Кроме того, Доктрина обеспечит информационную безопасность и своевременное реагирование на внешний вызовы и риски.
Доктрина должна стать основным документом, задающим ключевые векторы развития отечественной информационной отрасли, говорится в документе. Следуя обозначенным в ней принципам, она должна позволить выйти на новый уровень взаимодействия между государством, обществом и медиа.
Ознакомиться с указом можно здесь.
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