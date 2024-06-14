Мегаполис в стиле Сингапура – о строительстве Алатау рассказали в акимате

В строительство города Алатау будут привлечены инвесторы. Об этом BaigeNews.kz сообщил заместитель акима Алматинской области Рустам Исатаев.

По его словам, сейчас разрабатывается план детальной планировки города. После этого будет известна стоимость строительства инфраструктуры города.

"Основные инвестиции (при строительстве – прим.редакцией) должны нести инвесторы. Расходы государства по строительству инфраструктуры будут известны после того, как будет разработан план детальной планировки. Порядка года нужно на его разработку. По итогам будет определена стоимость инфраструктуры города. На основании этого будем подавать ходатайство в Правительство о частичном финансировании", - сказал Рустам Исатаев в кулуарах презентации завода PepsiCо в Астане.

Он отметил, что сейчас основная задача состоит в базовом строительстве инфраструктуры сетей города.

"На это потребуется порядка четырех миллиардов тенге. Сейчас мы прорабатываем этот вопрос. Премьер-министр посещал нашу область в прошлом месяце, детально ознакомился с ходом работы. Предполагается большое совещание будет в правительстве, где будет рассмотрено, какие расходы понесет государство, и на какие мы будем привлекать частный сектор".

Замакима региона также добавил, что сумма в четыре миллиарда тенге потребуется на создание территориальных госорганов.

"Как вы знаете, создался новый акимат города Алатау. Нам выделили 50 единиц новых штатных сотрудников. Также в городе должны разместиться территориальные госорганы: департамент полиции, налоговые управления, службы ДЧС. На содержание штата, конечно, потребуется дополнительные средства. Также средства необходимы на ремонт и первоначальное приобретение каких-то административных зданий", - пояснил Рустам Исатаев.

Он подчеркнул, что амбициозный проект по строительству города обусловлен тем, что стране необходимы новые точки роста в виде крупных, экономически успешных мегаполисов.

"В прошлом месяце Правительство установило генеральный план города Алатау. Все организационные работы завершены, чтобы приступить к застройке города. Сама идея – амбициозная. Потому что страна нуждается в новых точках роста республиканского масштаба. Самая подходящая аналогия по строительству Алатау китайский город - Шеньчжень, созданный в конце 70-ых годов. Это самая успешная экономическая зона в мире", - сказал Рустам Исатаев.

Выбор на строительство мегаполиса в Алатау замакима региона пояснил тем, что у города успешное географическое расположение. Все крупные ЖД-маршруты и автодороги проходят через территорию Алатау. При его строительстве будут применяться креативные подходы по государственно-частному партнерству, заверил замакима.

О перспективах развития городов Конаев и Алатау рассказали президенту.

Ранее Глава государства подписал указ о создании города Алатау. Касым-Жомарт Токаев Казахско-сингапурского бизнес-форума обсудил реализацию проекта Alatau City в Алматинской области. Президент подчеркнул, что это будет интегрированный мегаполис в стиле Сингапура.