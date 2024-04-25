Мефедрон в пачке от чипсов: наркодилера задержали в Шымкенте
Сегодня, 22:20
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Сегодня, 22:20Сегодня, 22:20
47Фото: polisia.kz
Мефедрон в особо крупном размере не дали сбыть наркодилеру в Шымкенте. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали жителя Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
20-летний мужчина перевозил синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов.
При проверке его съёмной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с “порошком” и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 килограмма.
Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.
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