Мефедрон в пачке от чипсов: наркодилера задержали в Шымкенте

Мефедрон в особо крупном размере не дали сбыть наркодилеру в Шымкенте. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности задержали жителя Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

20-летний мужчина перевозил синтетические наркотики в упаковке из-под чипсов.

При проверке его съёмной квартиры найдены полиэтиленовые пакеты с “порошком” и свыше 150 свертков с тем же веществом. Общий вес изъятого мефедрона составил 3,5 килограмма.

Подозреваемый взят под стражу. Проводится расследование.





