За последнюю неделю казахстанские полицейские провели ряд громких задержаний в разных регионах страны. В изоляторы водворены 29 человек, изъято более 110 килограммов наркотиков, среди которых синтетика, гашиш, марихуана и кокаин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

В Алматы задержан 26-летний водитель, который вёз в своей машине 2,5 кг мефедрона, 50 граммов кокаина и 30 граммов "экстази". В том же городе полицейские остановили еще двоих мужчин, перевозивших почти килограмм мефедрона и 20 граммов кокаина. В области Абай 27-летний мужчина пытался перебросить в колонию 2 кг гашиша, расфасованного в свертки. В Астане полицейские нашли у 27-летнего задержанного более 10 кг гашиша и 265 граммов марихуаны – все это он хранил прямо в холодильнике. Как выяснилось, наркотики он покупал через Telegram-каналы.