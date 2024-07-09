Медвежонок встретился туристам в ВКО
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
47Фото: Instagram.com/marina.shirokih
В ВКО туристы встретили медвежонка. Косолапый вышел на автодорогу в окрестностях Риддера, передает YK-news.kz.
О встрече с медвежонком на своей странице в соцсети рассказала экскурсовод из Усть-Каменогорска Марина Широких.
"6 июля спустились с Радонового озера и вот тебе: молодой мишка на дороге в Риддер. Такой забавный, годика полтора ему. Бежал от нашей машины до своей тропинки в лес, потом еще из травы за нами подглядывал — любопытный такой!", - написала она.
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