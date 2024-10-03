  • 3 Октября, 16:19
  • BAIGENEWS

Медведей сняли на видео в Жетысуской области

Сегодня, 16:02
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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Фото: pxhere.com

Тянь-Шаньские бурые медведи попали в фотоловушку в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в соцсетях.

Тянь-Шанский бурый медведь занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу РК. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 метров над уровнем моря.

Длина тела медведя может составлять до 2,2 метра, масса 135-200 килограммов.

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