Медведей сняли на видео в Жетысуской области

Тянь-Шаньские бурые медведи попали в фотоловушку в Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке, передаёт BaigeNews.kz.

Видео появилось в соцсетях.

Тянь-Шанский бурый медведь занесён в Международную Красную книгу и Красную книгу РК. Он относится к классу млекопитающих и встречается в заповеднике на высоте 1500-3500 метров над уровнем моря.

Длина тела медведя может составлять до 2,2 метра, масса 135-200 килограммов.