Медведь загрыз рыбака в российском регионе
Сегодня, 14:26
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Сегодня, 14:26Сегодня, 14:26
115Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Магаданской области медведь загрыз рыбака, хищника застрелили, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.
"41-летний житель возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком", – рассказала руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.
Мужчина был найден со следами нападения медведя, через несколько часов хищника обнаружили и застрелили. По факту гибели мужчины в районе поселка Верхний Сеймчан начата проверка, сообщили Следственном управлении СК России по региону.
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