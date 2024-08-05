  • 5 Августа, 15:11
  • BAIGENEWS
Медведь загрыз рыбака в российском регионе
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Медведь загрыз рыбака в российском регионе

Сегодня, 14:26
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 14:26
Сегодня, 14:26
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Магаданской области медведь загрыз рыбака, хищника застрелили, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"41-летний житель возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком", – рассказала руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.

Мужчина был найден со следами нападения медведя, через несколько часов хищника обнаружили и застрелили. По факту гибели мужчины в районе поселка Верхний Сеймчан начата проверка, сообщили Следственном управлении СК России по региону.

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