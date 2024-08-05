Медведь загрыз рыбака в российском регионе

В Магаданской области медведь загрыз рыбака, хищника застрелили, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv.

"41-летний житель возвращался с рыбалки, у него сломалась машина, и он в ночное время решил идти пешком", – рассказала руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк.

Мужчина был найден со следами нападения медведя, через несколько часов хищника обнаружили и застрелили. По факту гибели мужчины в районе поселка Верхний Сеймчан начата проверка, сообщили Следственном управлении СК России по региону.