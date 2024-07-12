Медведь убил свою хозяйку-дрессировщицу
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Профессиональную дрессировщицу убил медведь в Санкт-Петербурге. Дикий зверь жил на приусадебном участке у женщины, передаёт BaigeNews.kz.
В Следственном комитете Санкт-Петербурга сообщили, что организована проверка по факту нападения медведя на женщину в Парголово.
"По предварительным данным, медведь набросился на женщину, которая содержала двоих медведей на своем участке в посёлке Парголово. Пострадавшая скончалась на месте происшествия. Напавший медведь был застрелен сотрудниками полиции, второй медведь находится в вольере и не представляет опасности для окружающих. По имеющейся информации, погибшая женщина являлась профессиональной дрессировщицей, дикие животные жили у нее с 2015 года", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Следственными органами по данному факту проводится проверка по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности".
Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего.
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