Медведь насмерть задрал мужчину в Якутии

В Якутии медведь насмерть задрал 56-летнего мужчину, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"В Усть-Майском районе в местности Эльбех в 45 км от села Эжанцы обнаружен труп мужчины, который скончался в результате нападения медведя. Установление обстоятельств на контроле прокуратуры", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Подробностей инцидента не приводится.