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Медведь насмерть задрал мужчину в Якутии

Сегодня, 08:50
АВТОР
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ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Сегодня, 08:50
Сегодня, 08:50
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В Якутии медведь насмерть задрал 56-летнего мужчину, передаёт BaigeNews со ссылкой на iz.ru. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"В Усть-Майском районе в местности Эльбех в 45 км от села Эжанцы обнаружен труп мужчины, который скончался в результате нападения медведя. Установление обстоятельств на контроле прокуратуры", — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Подробностей инцидента не приводится.

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