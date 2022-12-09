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Медтехнику по завышенной цене закупали чиновники в Алматы и восьми областях Казахстана
15 досудебных расследований начаты после прокурорской проверки в "Национальном центре экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий". Об этом стало известно на заседении коллегии под председательством генерального прокурора Берика Асылова, передаёт BaigeNews.kz.
Выявлены факты хищения бюджетных средств и закупа некачественной медтехники по завышенным ценам.
"Медцентром в Актюбинской области комплекс передвижной неотложной медицинской помощи (скорая помощь) приобретен по цене в четыре раза превышающей его таможенную стоимость. При рыночной цене в 16,6 миллиона тенге центру он обошелся в 72,9 миллиона тенге", - сообщили в Генпрокуратуре.
Аналогичные схемы, по данным ведомства, выявлены в Алматы, Акмолинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, ВКО, ЗКО, Жамбылской и Павлодарской областях.
"По результатам проверок, прокуратурой внесено 208 представлений об устранении нарушений законности, привлечены к дисциплинарной и административной ответственности 405 лиц, начато 15 досудебных расследований", - уточнили в Генпрокуратуре.
Глава надзорного ведомства подчеркнул необходимость обеспечения прозрачности формирования цен на медизделия, исключение коррупционных факторов.
Предложено автоматизировать процесс по приёму заявок предпринимателей, пересмотреть механизм экспертизы медицинских изделий, внедрить систему отслеживания медоборудования.
Генеральный прокурор поручил прокурорам областей добиться возмещения ущерба государству и обеспечить принцип неотвратимости уголовного наказания для лиц, совершивших хищения и злоупотребления.
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