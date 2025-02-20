Министерство здравоохранения Казахстана подготовило изменения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов. Согласно новому проекту, участковые медицинские сестры, фельдшеры и медсестры расширенной практики смогут выписывать рецепты на лекарства и медицинские изделия при наличии врачебного назначения, передаёт BaigeNews.kz.

Рецепты теперь можно будет выписывать не только в бумажном, но и в электронном формате – они будут подписываться электронно-цифровой подписью врача или медсестры.

Медсестры расширенной практики, специализированные медсестры, фельдшеры и участковые сестры смогут выписывать рецепты на основе врачебного назначения.

При отсутствии возможности оформить электронный рецепт, медсестры смогут выписывать бумажные рецепты, заверяя их подписью.

Срок хранения бумажных рецептов увеличен с 30 до 60 дней (за исключением препаратов, содержащих наркотические вещества, – их рецепты хранятся 1 год).

В Минздраве пояснили, что данная мера направлена на оптимизацию работы врачей и перераспределение нагрузки между специалистами поликлиник.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 6 марта.