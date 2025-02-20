Медсестры в Казахстане смогут принимать пациентов и выписывать рецепты
Минздрав расширяет полномочия медсестер.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Министерство здравоохранения Казахстана подготовило изменения в Правила выписывания, учета и хранения рецептов. Согласно новому проекту, участковые медицинские сестры, фельдшеры и медсестры расширенной практики смогут выписывать рецепты на лекарства и медицинские изделия при наличии врачебного назначения, передаёт BaigeNews.kz.
Рецепты теперь можно будет выписывать не только в бумажном, но и в электронном формате – они будут подписываться электронно-цифровой подписью врача или медсестры.
Медсестры расширенной практики, специализированные медсестры, фельдшеры и участковые сестры смогут выписывать рецепты на основе врачебного назначения.
При отсутствии возможности оформить электронный рецепт, медсестры смогут выписывать бумажные рецепты, заверяя их подписью.
Срок хранения бумажных рецептов увеличен с 30 до 60 дней (за исключением препаратов, содержащих наркотические вещества, – их рецепты хранятся 1 год).
В Минздраве пояснили, что данная мера направлена на оптимизацию работы врачей и перераспределение нагрузки между специалистами поликлиник.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для общественного обсуждения до 6 марта.