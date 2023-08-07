Медсестру зарезали в Алматинской области
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Медсестра скончалась от ножевых ранений в Карасайском районе Алматинской области. Задержан подозреваемый, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
45-летняя женщина поступила в больницу с проникающими колото-резанными ранами грудной клетки 7 августа около 17:00.
"Факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 УК РК (Убийство). В ходе специальных мероприятий стражи порядка установили и в течение часа по "горячим следам" задержали 42-летнего подозреваемого, являющегося жителем села Кошмамбет. В Проводятся следственные мероприятия с назначением судебно-медицинской экспертизы для обеспечения полноты, всесторонности и объективности в расследовании указанного факта", - сообщили в полиции.
Преступление совершено на рабочем месте потерпевшей. Со слов задержанного, это произошло на фоне личных отношений и не связано с её профессиональной деятельностью.
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