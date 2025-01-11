В Многопрофильной областной детской больнице работала медсестра с открытой формой туберкулёза. Жалобы от обеспокоенных родителей появились в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz.

Факт подтвердили в администрации больницы.

"В момент оформления на работу в декабре 2023 года сотрудник проходил медицинский осмотр, санитарная книжка имеется с допуском на работу. В ноябре 2024 года подтвержден факт туберкулеза в АОПТД. В связи с регистрации туберкулеза все контактные, в том числе медицинские работники проходят обследования. Медицинский персонал своевременно проходит медицинские осмотры, без которого не допускаются к работе. Достоверность прохождения медицинских осмотров контролируется Администрацией стационара", — прокомментировали в больнице.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пусть Говорят Актобе-8лет ПГА (@pust_govoryat_aktobesvami_)

По данным управления здравоохранения Актюбинской области, с больной медсестрой в стационаре могли контактировать более 700 детей, которые на тот момент лежали в больнице, и более 50 медиков. Всем им придётся сдать анализы, чтобы исключить вероятность заражения.