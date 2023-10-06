Медсестра с открытой формой туберкулёза работала в детсаду в Петропавловске

Родители 338 малышей в Петропавловске шокированы новостью о том, что медсестра в саду, который посещали дети, болела открытой формой туберкулёза. А дезинфекцию в дошкольном учреждении провели, пока воспитанники спали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

В актовом зале ясли-сада "Балдаурен" собрались разгневанные мамы и папы. Накануне в чат им написали, что детей нужно забрать пораньше. Мол, дезинфекция, но от чего, и по какой причине - не уточнили. Тогда одна из родительниц решила прояснить ситуацию у местных санврачей. Те рассказали - постановление о проведении данного вида работ действительно было. Причину не озвучили, но назвали время. К ужасу родителей, оно совпало с сончасом.

"То что детей закрыли в спальне и продезинфицировали, это нас в шок повергло. Я так поняла, это было в 13:00, уже детей уложили спать, закрыли туда дверь, но это же всё распыляется. Сейчас ребёнок покашливает, сказали, что горло чистое, считаю это следствие", - сказала жительница Петропавловска Айна Исенова.

"После химикатов, которыми проведена была дезинфекция, чтобы убить туберкулезную палочку, там нужна влажная уборка специальными веществами. Этого сделано не было. Мягко говоря, травили наших детей. Я позвонила в прокуратуру, сотрудникам полиции. Я это так не оставлю!" - пригрозила Асель Абуталипова.

Детский сад посещают 338 детей. Заболевшая медсестра была с ними в постоянном контакте. Выяснилось, что женщина работала в дошкольном учреждении с февраля 2022 года. 13 сентября на плановом профосмотре терапевт поставила ей пневмонию под вопросом, отправила на лечение. Но медик продолжала работать. Повторная флюорография показала у неё открытую форму туберкулёза. Выяснилось это лишь спустя три недели - 4 октября.

"Специально была создана комиссия. Работник детского сада временно отстранён от работы. Все контактные в понедельник будут обследованы. Реакция Манту будет сделана всем детям", - сообщил глава Управления образования СКО Назир Жашибеков.

По словам родителей, дезинфекция уже отразилась на здоровье детей – у одних аллергический кашель, кто-то из малышей стал задыхаться, у третьих слезятся и краснеют глаза. Ответа на вопрос, почему дезинфекцию не провели вечером, после ухода детей, мамы и папы так и не получили. Они уверены, руководство детского сада хотело скрыть пугающий факт о заболевшем медике, чтобы избежать скандала.

"Вся заминка произошла из-за того, что не было официально подтверждённого диагноза. Мы как получили диагноз, поставили в известность все структуры, кому мы подотчётны, и вопрос согласования с родителями уже решили сделать, когда дезобработку провели", - пояснила заведующая ясли-садом "Балдаурен" Мадина Дарбаева.

Теперь родители ломают головы, кто понесёт наказание за такую халатность и с ужасом думают о том, как произошедшее отразится на здоровье их малышей. В областном управлении образования пообещали разобраться в ситуации в ближайшее время.