41-летняя жительница области Жетiсу, работая участковой медсестрой в центральной районной больнице, раз в полугодие проводила подворовой обход на закрепленной территории. Женщина обращала свое внимание на одиноких людей, которые находились в затруднительном финансовом положении, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Женщина, злоупотребляя их доверием, под предлогом того, что ей нужны фотографии для занесения в базу пациентов, брала у них паспортные данные, фотографировала, после — оформляла на них товарные кредиты, обналичивала денежные средства и тратила их на личные нужды.

"Таким образом она обманула десять жителей области Жетiсу и нанесла им материальный ущерб на общую сумму восемь миллионов тенге. Для отбывания наказания осужденная прибыла в учреждение №23, сейчас она находится в карантинном отделении, с ней проводится работа разъяснительного и воспитательного характера. Она раскаивается в содеянном и очень скучает по своим трем несовершеннолетним детям", - говорится в сообщении.

По истечении карантина она будет трудоустроена, с заработной платы будет погашать иски, назначенные приговором суда.

Напомним, ранее сообщалось, что подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.