Медработников узкого профиля не хватает в области Абай

Область Абай испытывает дефицит медицинских работников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев сообщил, что в настоящее время в области требуется 85 работников медицины.

"Это нонсенс. У нас есть прекраснейший медицинский университет. Но тем не менее эта проблема есть. Сегодня мы этот вопрос решаем", — сказал глава региона.

По его словам, в области не хватает специалистов узкого профиля – гинекологов, анестезиологов, реаниматологов.

Для решения проблемы кадрового дефицита власти предлагают помощь в приобретении жилья - каждому прибывшему в сельский населённый пункт могут выплатить по 8,5 миллиона тенге на решение жилищных вопросов.

"Кроме того, на 2023-2024 года выделены гранты на обучение для студентов, которые затем отправятся в районы", — добавил Нурлан Уранхаев.

Однако регион испытывает кадровый голод не только в сфере медицины. Не хватает также и государственных служащих.