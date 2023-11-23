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Медработников узкого профиля не хватает в области Абай

Сегодня, 13:06
АВТОР
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СЦК Сегодня, 13:06
Сегодня, 13:06
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Фото: СЦК

Область Абай испытывает дефицит медицинских работников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Аким области Абай Нурлан Уранхаев сообщил, что в настоящее время в области требуется 85 работников медицины.

"Это нонсенс. У нас есть прекраснейший медицинский университет. Но тем не менее эта проблема есть. Сегодня мы этот вопрос решаем", — сказал глава региона.

По его словам, в области не хватает специалистов узкого профиля – гинекологов, анестезиологов, реаниматологов.

Для решения проблемы кадрового дефицита власти предлагают помощь в приобретении жилья -  каждому прибывшему в сельский населённый пункт могут выплатить по 8,5 миллиона тенге на решение жилищных вопросов.

"Кроме того, на 2023-2024 года выделены гранты на обучение для студентов, которые затем отправятся в районы", — добавил Нурлан Уранхаев.

Однако регион испытывает кадровый голод не только в сфере медицины. Не хватает также и государственных служащих.

"Вы прекрасно знаете, что в течение 25 лет это был не областной центр. Медики уехали, в том числе и в Астану. Конечно, всем хочется жить в таких центрах, ка Алматы, Астана. Но постепенно этот вопрос решается, специалисты начинают возвращаться", — сказал аким.

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