Медработников узкого профиля не хватает в области Абай
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Область Абай испытывает дефицит медицинских работников, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Аким области Абай Нурлан Уранхаев сообщил, что в настоящее время в области требуется 85 работников медицины.
"Это нонсенс. У нас есть прекраснейший медицинский университет. Но тем не менее эта проблема есть. Сегодня мы этот вопрос решаем", — сказал глава региона.
По его словам, в области не хватает специалистов узкого профиля – гинекологов, анестезиологов, реаниматологов.
Для решения проблемы кадрового дефицита власти предлагают помощь в приобретении жилья - каждому прибывшему в сельский населённый пункт могут выплатить по 8,5 миллиона тенге на решение жилищных вопросов.
"Кроме того, на 2023-2024 года выделены гранты на обучение для студентов, которые затем отправятся в районы", — добавил Нурлан Уранхаев.
Однако регион испытывает кадровый голод не только в сфере медицины. Не хватает также и государственных служащих.
"Вы прекрасно знаете, что в течение 25 лет это был не областной центр. Медики уехали, в том числе и в Астану. Конечно, всем хочется жить в таких центрах, ка Алматы, Астана. Но постепенно этот вопрос решается, специалисты начинают возвращаться", — сказал аким.
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