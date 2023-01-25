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ria.ru Сегодня, 13:35
155
Сегодня, 13:35
155
Фото: ria.ru

Медработники торговали младенцами в Таразе

В Таразе задержали медработников по подозрению в торговле младенцами, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Жамбылской области. 

"По данному факту 12 января 2023 года начато досудебное расследование по статье 135, части 1 Уголовного кодекса, задержаны два медицинских работника Таразской городской многопрофильной больницы", - сообщили в надзорном ведомстве. 

Задержанных водворили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела на контроле прокуратуры города.

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#торговля детьми #Тараз #медработники
BaigeNews.kz
Сегодня, 13:35
155
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