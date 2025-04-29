Медработникам в казахстанских селах выплачивают подъемные в 8,5 млн тенге
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В рамках государственной программы по привлечению специалистов остродефицитных специальностей в сельскую местность, медицинским работникам, приезжающим на работу в регионы, выделяется единовременная денежная выплата в размере 8,5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Эта инициатива направлена на повышение доступности качественной медицинской помощи в сельских населённых пунктах.
Кроме того, специалисты здравоохранения, прибывшие для работы и проживания в сельские районы, получают дополнительные меры социальной поддержки в рамках программы "С дипломом в село!".
По информации министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, для повышения статуса медицинских работников расширён пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат, что должно сделать работу в сельской медицине более привлекательной.
Ожидается, что комплекс мер позволит не только решить кадровую проблему в системе здравоохранения, но и обеспечить граждан в сельских регионах полноценным доступом к качественным медицинским услугам.
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