В рамках государственной программы по привлечению специалистов остродефицитных специальностей в сельскую местность, медицинским работникам, приезжающим на работу в регионы, выделяется единовременная денежная выплата в размере 8,5 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Эта инициатива направлена на повышение доступности качественной медицинской помощи в сельских населённых пунктах.

Кроме того, специалисты здравоохранения, прибывшие для работы и проживания в сельские районы, получают дополнительные меры социальной поддержки в рамках программы "С дипломом в село!".

По информации министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, для повышения статуса медицинских работников расширён пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат, что должно сделать работу в сельской медицине более привлекательной.

Ожидается, что комплекс мер позволит не только решить кадровую проблему в системе здравоохранения, но и обеспечить граждан в сельских регионах полноценным доступом к качественным медицинским услугам.