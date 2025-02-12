На депутата мажилиса Бакытжана Базарбека поданы судебные иски со стороны медицинских организаций. Об этом сам депутат заявил журналистам, комментируя свои недавние заявления о нарушениях в системе обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Ну, вы же знаете, я недавно на правительственном часе четко и ясно озвучил, разоблачил. Со стороны этих ТОО в отношении меня поданы заявления", - сообщил он.

По словам депутата, в своем выступлении он использовал аудиторское заключение, где указываются многочисленные нарушения. В частности, речь идет о том, что ряд частных медорганизаций оказывали услуги без лицензий, но при этом получали финансирование из фонда ОСМС.

"Я юрист, опираюсь только на документы. В аудиторском заключении четко говорится о фактах отсутствия лицензии. Некоторые ТОО оказывали медицинские услуги без лицензии. Им выделяются огромные суммы", - отметил Базарбек.

Кроме того, он заявил о случаях фиктивного оформления медуслуг:

"Когда я запросил свои сведения по ОСМС, выяснилось, что в 2020 году в одной из клиник якобы обслуживался, хотя на самом деле никогда туда не обращался. Я обслуживался в частной клинике в Алматы. Более того, в отчётах зафиксированы услуги, оказанные умершим людям, гражданам, уехавшим за границу и потерявшим связь с Казахстаном. Через эти "мертвые души" выводятся огромные деньги. Это теневой, черный, коррупционный бизнес", - подчеркнул депутат.

При этом Базарбек выразил неудовлетворенность качеством медицинских услуг в стране.

"Вы найдите мне человека, который доволен нашей медициной, я пожму ему руку за такую бурную фантазию", - заявил он, добавив, что сам не пользуется ОСМС.

Ранее депутат неоднократно поднимал тему проблем в системе обязательного медстрахования, указывая на неэффективность расходования бюджетных средств и случаи коррупции.