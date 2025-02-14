Представители медорганизаций опровергли недавние заявления депутата мажилиса Бакытжана Базарбека о том, что подали на него в суд, передаёт BaigeNews.kz.

"Медицинские организации заявляют, что депутат Базарбек Б.Ж. вновь распространил информацию, не соответствующую действительности. На данный момент никаких исков в суд подано не было, о чем депутат, обладая юридическим образованием, должен быть осведомлён, тем более в случае подачи заявлений в суд, сторонам участника приходят электронные уведомления", - сказано в заявлении, присланном в редакцию.

В организациях отметили, что слова депутата о якобы выявленных нарушениях входе аудита Высшей аудиторской палаты (ВАП) также являются недостоверными.

"Медицинские организации направили запрос и получили выписку из аудиторского отчёта ВАП, в котором отсутствуют упоминания о нарушениях, связанных с хищениями и услугами по родовспоможению, поскольку компании не оказывают подобных услуг. В связи с этим медицинские организации направили обращения в Бюро Мажилиса и Центральную избирательную комиссию, указав на нарушение депутатской этики", - сказано в сообщении.

Отмечено также, что юридическая команда медицинских организаций продолжает подготовку к возможным судебным разбирательствам, однако на данном этапе речи о подаче исков не идёт.

"Мы призываем депутатов и общественных деятелей к ответственному подходу в распространении информации, особенно в вопросах, затрагивающих деловую репутацию организаций", - заключили в ТОО "Салауатты Астана".

12 феврали Базарбек заявил журналистам, что "разоблачил" медорганизации, и со стороны этих ТОО в отношении него поданы заявления.