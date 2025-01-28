Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства отметил медленную работу по запуску промышленных проектов, передает BaigeNews.kz.

Глава государства подчеркнул, что по этому вопросу нужно ускориться.

"Медленно продвигается работа по запуску крупных промышленных проектов. Надо синхронизировать данную работу с возвратом активов, которые были незаконно вывезены, в нашу казну. Об этом я уже говорил, в том числе на встречах с бизнесом. Актуальной остается задача по формированию в стране компаний – лидеров среднего звена. Правительство должно до конца июня текущего года завершить подготовку плана работы с каждым перспективным средним предприятием", - сказал Токаев.

Он отметил, что Казахстан обладает большим потенциалом для добычи и переработки редких и редкоземельных металлов, в том числе лития, спрос на который в мире растет.

На рынок Казахстана пришли крупные зарубежные компании, занимающиеся геологоразведкой. Запущена Единая платформа, которая будет способствовать простому и прозрачному распределению прав на недропользование, отметил Токаев.

Он также добавил, что до конца текущей сессии Парламента нужно завершить её законодательное обеспечение.

"Реформа в сфере недропользования должна продолжаться несмотря ни на что. Это принципиальная позиция, которой Правительству следует твердо придерживаться", - сказал Глава государства.

Помимо этого, он отметил, что реализация соглашений о разделе продукции крупных месторождений позволила стать Казахстану надежным поставщиком энергоносителей на глобальный рынок. Данные проекты вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны.

Между тем крупные инвестиции требуют долгосрочного горизонта планирования, считает Президент. Поэтому Правительству предстоит активизировать переговоры относительно продления СРП-контрактов на обновленных, выгодных для страны условиях.