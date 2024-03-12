Медкнижки казахстанцев полностью переведут в онлайн-формат с 2025 года
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
353Фото: ru.freepik.com
С начала следующего года личные медицинские книжки граждан перейдут полностью в онлайн-формат, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Это позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе.
После перехода ЛМК в электронный формат, результаты можно будет получить в личном кабинете.
"Процесс автоматизации выдачи личной медицинской книжки находится на завершающем этапе. В настоящее время ведётся работа по интеграции медицинских информационных систем, в результате которой сервис "Е-Денсаулык" начнет прием данных модуля "Личная медицинская книжка", - говорится в сообщении.