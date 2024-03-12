Медкнижки казахстанцев полностью переведут в онлайн-формат с 2025 года

С начала следующего года личные медицинские книжки граждан перейдут полностью в онлайн-формат, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Это позволит гражданам сократить время прохождения медосмотра, исключит необходимость посещения терапевта повторно для получения штампа о допуске к работе.

После перехода ЛМК в электронный формат, результаты можно будет получить в личном кабинете.