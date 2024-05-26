Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" прибыл в пострадавший от паводков Кульсары

В город Кульсары Атырауской области прибыл медицинский поезд, который будет бесплатно обслуживать жителей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оперативный штаб региона по ЧС.

Социальный проект - медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" с участием лучших врачей, медиаторов, психологов и юристов страны стартовал с 1 мая этого года. Он реализуется при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

Цель социального проекта-оказание бесплатной и эффективной медицинской, психологической, правовой и медиативной (примирительной) помощи гражданам, проживающим в отдаленных населенных пунктах всех областей страны.

В составе поезда 40 специалистов — это медицинские работники, медиаторы и юристы. Врачебная делегация состоит из терапевта, хирурга, педиатра, психолога, невропатолога, специалиста ультразвуковой диагностики, врача общей практики, радиолога, кардиолога, стоматолога, офтальмолога, отоларинголога, педиатра, онколога-маммолога, гинеколога и уролога. При необходимости специалисты проводят небольшие операции и выдают направление на плановое лечение.

Медицинский поезд "Саламатты Қазақстан" с 26 по 28 мая будет бесплатно обслуживать жителей Кульсары.

Время приёма граждан: с 09.00 до 18.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 часов.