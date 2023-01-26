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pikabu.ru Сегодня, 14:03
186
Сегодня, 14:03
186
Фото: pikabu.ru

Больше всего медицинских уголовных правонарушений зарегистрировали в Алматы

Медицинских уголовных правонарушений в стране стало больше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". По данным комитета национальной статистики, за прошлый год показатель вырос на шесть процентов впервые после трёхлетнего спада.

Больше всего правонарушений выявили в Алматы - 26. В тройке антилидеров также оказалась Астана - 21 случай, и Алматинская область - 20 случаев.

Меньше всего таких фактов зарегистрировали в Жетысуской, Улытауской и Актюбинской областях. Почти все они пришлись на ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими или фармацевтическими работниками.

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#правонарушения #медицина #Казахстан
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:03
186
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