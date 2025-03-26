  • 26 Марта, 12:39
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Медицинские отходы угрожают экологии и здоровью казахстанцев – депутаты требуют изменений

Депутаты предложили реформировать систему утилизации медицинских отходов.

Сегодня, 12:24
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 12:24
Сегодня, 12:24
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Фото: Unsplash

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана фракции AMANAT выразили обеспокоенность по поводу неконтролируемой утилизации медицинских отходов. В своем запросе, направленном в адрес вице-премьера Ермека Кошербаева, они обозначили основные проблемы отрасли и предложили меры по ее реформированию, передает BaigeNews.kz.

Главные проблемы:

  • Отсутствие эффективного контроля: отходы складируются на свалках, сжигаются без фильтрации и могут оказаться рядом с жилыми районами.

  • Высокие экологические риски: выбросы токсичных веществ ведут к онкологическим и респираторным заболеваниям.

  • Разрозненность контроля: Минздрав отвечает за медучреждения, Минэкологии – за утилизацию, но единых стандартов нет.

  • Отсутствие цифрового учета отходов, что позволяет скрывать незаконные схемы.

"Мораторий на проверки позволил недобросовестным компаниям складировать отходы незаконно. Некоторые подрядчики, получившие госзаказы, минимизируют расходы за счет нарушения норм утилизации", - уточнили депутаты.

  • Недостаток инфраструктуры, особенно в сельских районах, где отходы накапливаются и не утилизируются своевременно.

Предлагаемые решения:

  • Внедрение цифровой системы мониторинга по примеру Японии с RFID-метками и онлайн-отслеживанием движения отходов.

"Это позволит надзорным органам оперативно контролировать движение отходов и обеспечит прозрачность данных, необходимых для планирования мощностей. Каждый контейнер должен быть оснащен уникальным штрих-кодом или RFID-меткой для упрощения отслеживания", - пояснила депутат Вера Ким.

  • Улучшение инфраструктуры утилизации и создание централизованной системы вывоза медотходов.
  • Субсидирование транспортировки отходов из отдаленных регионов.
  • Разработка новых стандартов и требований к компаниям, занимающимся утилизацией.

Депутаты считают, что реализация этих мер поможет повысить санитарную безопасность, снизить экологический ущерб и сделать систему утилизации медицинских отходов более прозрачной. Они просят правительство рассмотреть предложения и предоставить официальный ответ в установленном порядке.

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