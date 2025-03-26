Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана фракции AMANAT выразили обеспокоенность по поводу неконтролируемой утилизации медицинских отходов. В своем запросе, направленном в адрес вице-премьера Ермека Кошербаева, они обозначили основные проблемы отрасли и предложили меры по ее реформированию, передает BaigeNews.kz.

Главные проблемы:

Отсутствие эффективного контроля: отходы складируются на свалках, сжигаются без фильтрации и могут оказаться рядом с жилыми районами.

Высокие экологические риски: выбросы токсичных веществ ведут к онкологическим и респираторным заболеваниям.

Разрозненность контроля: Минздрав отвечает за медучреждения, Минэкологии – за утилизацию, но единых стандартов нет.

Отсутствие цифрового учета отходов, что позволяет скрывать незаконные схемы.

"Мораторий на проверки позволил недобросовестным компаниям складировать отходы незаконно. Некоторые подрядчики, получившие госзаказы, минимизируют расходы за счет нарушения норм утилизации", - уточнили депутаты.

Недостаток инфраструктуры, особенно в сельских районах, где отходы накапливаются и не утилизируются своевременно.

Предлагаемые решения:

Внедрение цифровой системы мониторинга по примеру Японии с RFID-метками и онлайн-отслеживанием движения отходов.

"Это позволит надзорным органам оперативно контролировать движение отходов и обеспечит прозрачность данных, необходимых для планирования мощностей. Каждый контейнер должен быть оснащен уникальным штрих-кодом или RFID-меткой для упрощения отслеживания", - пояснила депутат Вера Ким.

Улучшение инфраструктуры утилизации и создание централизованной системы вывоза медотходов.

Субсидирование транспортировки отходов из отдаленных регионов.

Разработка новых стандартов и требований к компаниям, занимающимся утилизацией.

Депутаты считают, что реализация этих мер поможет повысить санитарную безопасность, снизить экологический ущерб и сделать систему утилизации медицинских отходов более прозрачной. Они просят правительство рассмотреть предложения и предоставить официальный ответ в установленном порядке.