Медицинские данные казахстанцев появились в еGov mobile

Фото: Instagram_bagdatmussin

В мобильном приложении еGov mobile в разделе еDensaulyq каждый пользователь теперь может найти информацию со своими медицинскими данными, передаёт BaigeNews.kz.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин сообщил, что пользователи найдут данные о назначениях лекарств, диспансерном учёте, медицинских справках, сведения о вакцинации, госпитализации, пройденном лечении и другую важную информацию, в том числе и по детям.

"Раздел продолжает наполняться необходимыми медицинскими данными граждан РК. Так что если прямо сейчас именно вы не обнаружили свои данные, то будьте уверены, они скоро появятся", — написал в соцсетях министр.

По его словам, благодаря еDensaulyq будут "исключены приписки, порождающие коррупционные риски".

Если пользователь не согласен с информацией, указанной в приложении, то можно сообщить об ошибке через кол-центр по номеру 1406 или через Telegram-бот Фонда социального медицинского страхования (ссылка будет закреплена в самом разделе). Информация будет исправлена.