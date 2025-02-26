С февраля 2025 года казахстанцы могут получить медицинскую справку формы 073/у не только на портале eGov.kz, но и в мобильном приложении eGov Mobile, передаёт BaigeNews.kz.

Медицинская справка 073/у – обязательный документ для всех водителей, который подтверждает отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством.

Ранее граждане могли получить справку только в бумажном виде после прохождения медицинского осмотра у четырех специалистов.

С запуском услуги на портале eGov.kz процесс стал намного проще – пользователи получили возможность оформить справку в электронном формате после прохождения медицинского осмотра и оформления заявки на портале электронного правительства.

Теперь, чтобы оформить документ, достаточно воспользоваться мобильным приложением eGov Mobile.

Как получить справку через eGov Mobile?

Авторизоваться в приложении eGov Mobile;

В разделе "Услуги" выбрать "Здравоохранение";

Найти услугу "Выдача медицинской справки о допуске к управлению транспортным средством (№ 073/у)";

Подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

После подачи заявки справка появится в Личном кабинете в формате PDF и будет действительна в течение одного года.