На пленарном заседании Мажилиса депутат Асхат Рахимжанов резко раскритиковал действующую систему ОСМС, назвав её неэффективной, коррупциогенной и источником дополнительных трудностей для граждан, передает BaigeNews.kz.

По словам парламентария, практика реализации ОСМС разительно отличается от задуманной идеи — обеспечить каждому казахстанцу доступную и качественную медицинскую помощь.

"Вместо гарантированной помощи люди сталкиваются с бюрократическими барьерами и скрытыми платежами. Медицина сейчас напоминает наркомана, постоянно нуждающегося в новой дозе", — заявил Рахимжанов.

Он сообщил, что только с начала текущего года в Фонд социального медицинского страхования поступило свыше 8 тысяч жалоб. Однако, по мнению депутата, реальные масштабы недовольства населения значительно выше.

"Сколько казахстанцев в это время вместо лечения зарабатывают новые болезни на нервной почве? Многие просто идут в частные клиники или официально переплачивают медикам, чтобы получить то, что им гарантировано Конституцией. Наверняка, невошедших в статистику людей куда больше. У кого-то удерживают взносы сразу из двух-трех источников дохода, но когда нужна помощь — в ответ либо отказ, либо бесконечные очереди", — отметил он.

Депутат подчеркнул, что система не только не справляется со своей задачей, но и стала зоной систематических хищений и роста стоимости медуслуг. Он также привел сравнение: "Сегодня врачи у многих ассоциируются не с помощью и облегчением, а с недоступностью и вымогательством".

Фракция ОСДП, по его словам, категорически против действующего формата ОСМС и предлагает либо полностью упразднить систему, либо заморозить её до решения накопившихся проблем.

"Сегодня в Казахстане платно всё, кроме, разве что, среднего образования. Поэтому мы считаем, что хотя бы медицина в нашей стране должна быть бесплатной", — подытожил депутат.

В ходе заседания Рахимжанов также упомянул о внесенных фракцией ОСДП поправках в сфере контроля и надзора, затрагивающих вопросы налогообложения, таможни, землепользования и строительства. Он выразил надежду, что новые законодательные изменения будут приняты "в интересах народа".