Медиков наказали за нарушение прав онкобольных в СКО

Более 100 онкобольных не направили на экспертизу для установления инвалидности в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

Медицинскими организациями вопреки требованиям Социального кодекса не направлялись на медико-социальную экспертизу свыше 100 граждан данной категории для установления инвалидности.