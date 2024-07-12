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Медиков наказали за нарушение прав онкобольных в СКО

Сегодня, 11:50
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 11:50
Сегодня, 11:50
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Фото: baigenews.kz

Более 100 онкобольных не направили на экспертизу для установления инвалидности в СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Северо-Казахстанской области.

Медицинскими организациями вопреки требованиям Социального кодекса не направлялись на медико-социальную экспертизу свыше 100 граждан данной категории для установления инвалидности.

"По акту надзорного органа гражданам установлена инвалидность, что позволило им пользоваться всеми правами социальной поддержки и получать государственное социальное пособие.

За допущенные нарушения 2 должностных лица привлечены к установленной законом ответственности", - говорится в сообщении.

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