Медиков наказали в Акмолинской области за нарушения прав онкобольных
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Прокуратура Акмолинской области провела анализ относительно защиты прав граждан с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.
Выявлено нарушение прав 109 онкобольных в виде ненаправления их на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности.
"К примеру, один из жителей г.Кокшетау состоял на учете у онколога с 2022 года. При этом лечащим врачом не инициирован вопрос по установлению инвалидности, степени утраты трудоспособности и определения необходимых мер социальной защиты пациенту", ― проинформировали прокуроры.
По акту надзора руководители медицинских организаций были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, ведется работа по определению степени инвалидности онкобольным.
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