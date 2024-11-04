Медиков наказали в Акмолинской области за нарушения прав онкобольных

Прокуратура Акмолинской области провела анализ относительно защиты прав граждан с ограниченными возможностями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение ведомства.

Выявлено нарушение прав 109 онкобольных в виде ненаправления их на медико-социальную экспертизу для установления группы инвалидности.

"К примеру, один из жителей г.Кокшетау состоял на учете у онколога с 2022 года. При этом лечащим врачом не инициирован вопрос по установлению инвалидности, степени утраты трудоспособности и определения необходимых мер социальной защиты пациенту", ― проинформировали прокуроры.

По акту надзора руководители медицинских организаций были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, ведется работа по определению степени инвалидности онкобольным.