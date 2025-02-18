Медики спасли жизнь польскому туристу на дороге в Акмолинской области
Мужчину госпитализировали.
Сегодня, 00:27
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Сегодня, 00:27Сегодня, 00:27
38Фото: МЧС РК
Гражданину Польши потребовалась помощь спасателей на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Медикам-спасателям поступило сообщение о том что, 48-летнему мужчине стало плохо на 171 километре трассы "Астана-Петропавловск".
На место вызова выехали сотрудники трассового медико-спасательного пункта из Макинска. Они оказали доврачебную помощь мужчине и госпитализировали его в ЦРБ Буландынского района.
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