  • 18 Февраля, 00:40
  • BAIGENEWS

Медики спасли жизнь польскому туристу на дороге в Акмолинской области

Мужчину госпитализировали.

Сегодня, 00:27
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 00:27
Сегодня, 00:27
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Фото: МЧС РК

Гражданину Польши потребовалась помощь спасателей на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Медикам-спасателям поступило сообщение о том что, 48-летнему мужчине стало плохо на 171 километре трассы "Астана-Петропавловск".

На место вызова выехали сотрудники трассового медико-спасательного пункта из Макинска. Они оказали доврачебную помощь мужчине и госпитализировали его в ЦРБ Буландынского района.

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