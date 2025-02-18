Гражданину Польши потребовалась помощь спасателей на трассе в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Медикам-спасателям поступило сообщение о том что, 48-летнему мужчине стало плохо на 171 километре трассы "Астана-Петропавловск".

На место вызова выехали сотрудники трассового медико-спасательного пункта из Макинска. Они оказали доврачебную помощь мужчине и госпитализировали его в ЦРБ Буландынского района.