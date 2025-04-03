Спасение маленькой жизни произошло в МГДБ №2, куда поступил 6-месячный малыш с тяжелейшими ожогами после того, как он случайно опрокинул на себя электрический чайник с кипятком, передаёт BaigeNews.kz.

Ребенок получил термические ожоги I-II-IIIА степени, которые охватили 25% поверхности тела, включая лицо, голову, шею, грудную клетку, живот и обе верхние конечности.

"По пути в больницу у малыша случилась остановка сердца, однако врачам удалось провести реанимацию, и ребенок был доставлен в отделение. Специалисты-комбустиологи немедленно приступили к интенсивной противоожоговой терапии, и благодаря слаженной работе медицинской команды и стойкости малыша его состояние стабилизировалось", - уточнили в управлении здравоохранения столицы.

Мать пострадавшего рассказала журналистам КТК, что сердце ее малыша не билось 10 минут. Он пережил клиническую смерть из-за ожогов. По ее словам, шокирующий инцидент произошел у них дома. Ребенок обварился кипятком, бегая на ходунках.

"Катался на ходунках, рядом со мной был на кухне. Буквально я отвернулась, этот чайник на него прямо, а я чайник только закипятила. У нас была облита грудная клетка, из-за этого у него произошел шок. Неделю мы лежали в реанимации. На восьмой день он сам задышал, начал кушать. Дали вторую жизнь моему сыну", - поблагодарила женщина.

Сейчас состояние ребенка оценивается как удовлетворительное, и он готовится к выписке. Врачи МГДБ №2 выразили гордость за свою команду, которая в очередной раз доказала свою профессиональность и преданность делу спасения жизней.

В связи с этим случаем медики призывают родителей быть предельно осторожными с горячими жидкостями, особенно если рядом находятся дети.