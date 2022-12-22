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  • Медики рассказали о состоянии школьницы, выпавшей из окна высотки в Павлодаре
рixabay Вчера, 23:15
581
Вчера, 23:15
581
Фото: рixabay

Медики рассказали о состоянии школьницы, выпавшей из окна высотки в Павлодаре

По данным управления здравоохранения Павлодарской области, 15-летняя школьница находится в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz.

"По состоянию здоровья ЗЧМТ тяжелой степени, отёк головного мозга,множественные переломы тела с  повреждением спинного мозга. Открытый перелом нижней челюсти. Ушиб внутренних органов. Кома, травматический шок 2 степени. Гемодинамику относительно стабилизировали, на ИВЛ", — сообщили в облздраве.

Напомним, 15-летняя девушка упала с высотки в Павлодаре.  Полиция начала расследование по статье "Доведение до самоубийства".

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#школьница #падение человека с высоты #больница
BaigeNews.kz
Вчера, 23:15
581
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