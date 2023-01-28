Медики рассказали о состоянии мужчины, вытащившего из огня четверых детей

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В Управлении здравоохранения Шымкента рассказали о состоянии 32-летнего мужчины. Мужчина госпитализирован с термическими ожогами головы, шеи, туловища, верхних конечностей в Центр гипербарической оксигенации имени Орынбаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

"Поступил пациент 1991 года рождения. Термический ожог пламенем 1,2,3 степени,площадью 15%поверхности тела:головы,шеи,туловища,верхних конечностей. Ожоговый шок 1 степени, ожог дыхательных путей", — сообщили в горздраве.

Напомним, 26 января в частном доме произошел пожар и взорвался газовый баллон. Трагедии удалось избежать чудом благодаря оперативным действиям отца семейства. Мужчина быстро среагировал на запах, и вытащил из горящего дома четверых детей и супругу. Спустя несколько мгновений взорвался газовый баллон емкостью 50 л. Дети не пострадали.