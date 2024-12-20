В Кызылорде младенец получил сильные ожоги во время медицинской процедуры. Инцидент произошёл в областном Центре матери и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По словам Айгерим Абильтаевой, несколько дней назад у её невестки повысилось давление, и её увезли из Жанакорганского района в перинатальный центр. В городе немедленно провели операцию, мальчика поместили в реанимацию. С тех пор матери не давали увидеть малыша.

Через несколько дней родственники рассказали, что обнаружили у ребёнка сильный ожог пятки, так, что образовался гной. Оказалось, что медики пытались взять анализ крови и спиртом обожгли ступню новорождённого.

Врачи говорят, что ребёнок родился в очень тяжёлом состоянии. В связи с инцидентом будет проведено официальное расследование. Сейчас состояние малыша оценивают как стабильное.

"Проводится консервативное лечение. Наносят мази, обратились к хирургу, получили консультацию. В динамике состояние ребёнка улучшается. Любая медицинская манипуляция может оказаться ошибкой. Могут быть осложнения. Мы предпримем дальнейшие меры для проверки ситуации", - сообщила завотделением Кызылординского областного перинатального центра Лейла Хайдарова.