Медики обожгли новорождённого в Кызылорде
Будет проведено расследование.
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В Кызылорде младенец получил сильные ожоги во время медицинской процедуры. Инцидент произошёл в областном Центре матери и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По словам Айгерим Абильтаевой, несколько дней назад у её невестки повысилось давление, и её увезли из Жанакорганского района в перинатальный центр. В городе немедленно провели операцию, мальчика поместили в реанимацию. С тех пор матери не давали увидеть малыша.
Через несколько дней родственники рассказали, что обнаружили у ребёнка сильный ожог пятки, так, что образовался гной. Оказалось, что медики пытались взять анализ крови и спиртом обожгли ступню новорождённого.
Врачи говорят, что ребёнок родился в очень тяжёлом состоянии. В связи с инцидентом будет проведено официальное расследование. Сейчас состояние малыша оценивают как стабильное.
"Проводится консервативное лечение. Наносят мази, обратились к хирургу, получили консультацию. В динамике состояние ребёнка улучшается. Любая медицинская манипуляция может оказаться ошибкой. Могут быть осложнения. Мы предпримем дальнейшие меры для проверки ситуации", - сообщила завотделением Кызылординского областного перинатального центра Лейла Хайдарова.
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