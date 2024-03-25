Медикам Костаная перестали платить надбавки за квалификацию

В Костанае медицинским работникам перестали платить надбавки за квалификацию. Это касается тех, у кого истек срок действия категории. То есть теперь врач, имеющий стаж 30 лет, и начинающий специалист со стажем в год, будут получать одинаковую зарплату, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

В областном управлении здравоохранения отмечают, что доплата за категории — обязанность медицинских организаций, но у них сейчас нет возможности платить за опыт.

"Специалисты, которые не могут продлить свой сертификат, то есть подтвердить свою категорию на сегодняшний день остаются без оплаты. Вы все знаете, что в прошлом году у нас была устойчивая кредиторская задолженность, где позволять выплаты дополнительные медицинским сотрудникам у кого истек сертификат мы дополнительно не могли. Поэтому внутри медицинских организаций мы проводили работу", — объяснил руководитель управления здравоохранения Костанайской области Данияр Джандаев.

Данияр Джандаев объяснил схему оплаты труда: стоимость категории вложена в тариф, фонд медицинского страхования оплачивает часть за проделанную врачом работу, а больница, согласно действующему сертификату специалиста, доплачивает за категорию.

А если сертификат истёк, доплаты не будет. Глава управздрава отметил, у медорганизаций сейчас попросту нет средств оплачивать истекшие сертификаты. Но, этот вопрос ведомство уже поднимало на уровне министерства, пока ответа не последовало. При этом, говорит Данияр Джандаев, они заинтересованы в том, чтобы доплаты вернуть, ведь это поможет сохранить кадры.