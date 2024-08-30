Медиастудию для обучения госслужащих выступать на публике открыли в Астане
Сегодня, 02:31
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Сегодня, 02:31Сегодня, 02:31
82Фото: Агентство РК по делам госслужбы
Медиастудия для совершенствования коммуникативных навыков госслужащих открылась в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Она создана на базе Академии государственного управления при президенте РК.
"Ожидается, что современная медиастудия будет способствовать совершенствованию методов обучения госслужащих с применением новых технологий, оттачиванию их опыта выступления в формате дискуссий, интервью, повышению способности эффективно применять их на практике", – сообщили в Агентстве по делам госслужбы.
В студии установлено автоматизированное оборудование для записи видео и графической продукции Jalinga, а также предусмотрена площадка для подключения к онлайн-конференциям через YouTube, Zoom, профессиональной записи подкастов.
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