Медиастудию для обучения госслужащих выступать на публике открыли в Астане

Медиастудия для совершенствования коммуникативных навыков госслужащих открылась в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Она создана на базе Академии государственного управления при президенте РК.

"Ожидается, что современная медиастудия будет способствовать совершенствованию методов обучения госслужащих с применением новых технологий, оттачиванию их опыта выступления в формате дискуссий, интервью, повышению способности эффективно применять их на практике", – сообщили в Агентстве по делам госслужбы.

В студии установлено автоматизированное оборудование для записи видео и графической продукции Jalinga, а также предусмотрена площадка для подключения к онлайн-конференциям через YouTube, Zoom, профессиональной записи подкастов.