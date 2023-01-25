Медианная заработная плата выпускников составила 155 621 тенге

Выпускники казахстанских вузов после трудоустройства получают в среднем 155 621 тенге, передает BaigeNews.kz. НПП "Атамекен" провел анализ, где для более объективной оценки средней зарплаты выпускников было принято решение взять в расчет медианную заработную плату.

"Среднее значение медианной заработной платы выпускников составляет 155 621 тенге. Наибольшую заработную плату получают выпускники Мангистауской области – 196 тысяч тенге. Минимальная заработная плата у выпускников города Шымкент - 124 895 тенге. Максимальный же размер медианной заработной платы приходится на направление "Здравоохранение и социальное обеспечение" и составляет 221 841 тенге", - сказал управляющий директор НПП "Атамекен" Азамат Бейсенбенов.

По его словам, самый высокий уровень трудоустройства установлен по направлению "Ветеринария". Этот показатель составил 88%. Среди регионов же по уровню трудоустройства по итогам прошлого года на первом месте - выпускники Западно-Казахстанской области (86%), на втором месте - выпускники Алматинской области (85%), на третьем - выпускники Атырауской области (84%). Самый низкий уровень трудоустройства определен по Кызылординской и Туркестанской областям, где этот показатель составляет 73%.

Тем временем, среднее время поиска работы выпускником вуза – около трех месяцев, отметил спикер. При этом сразу же после получения диплома находит работу менее 1% выпускников, 39% - в течение первых 3-х месяцев после выпуска, 58% находят работу от 3 до 6 месяцев, 2% тратят на поиски работы более 6 месяцев.