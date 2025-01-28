Медеплавильный завод стоимостью $1 млрд запустят в Казахстане
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В рамках развития горно-металлургической отрасли в области Абай планируется реализовать проект по строительству медеплавильного завода стоимостью $1 млрд, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на расширенном заседании Правительства с участием Главы государства сообщил Премьер-министр Олжас Бектенов. По его словам, мощность предприятия позволит перерабатывать практически весь экспортируемый медный концентрат.
АО "Qarmet", проведя модернизацию предприятия, намерен увеличить объем выпуска металла высокого передела, в том числе для автомобильной промышленности. Только в прошлом году компанией произведено 25 тыс тонн легированной стали, используемой при производстве автомашин, бытовой техники и вагоностроении.
Напомним, в Астане под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева началось расширенное заседание правительства. Касым-Жомарт Токаев, открывая заседание, отметил, что об эффективности Правительства и акимов выводы будут сделаны по результатам развития экономики.
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