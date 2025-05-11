С начала 2025 года казахстанские спортсмены продемонстрировали выдающиеся результаты в олимпийских, паралимпийских, неолимпийских и национальных видах спорта. За январь–апрель в активе сборной — 392 медали, среди которых 160 золотых, 124 серебряных и 108 бронзовых, передаёт BaigeNews.kz.

Олимпийские виды спорта

Представители олимпийских дисциплин пополнили медальную копилку страны на 227 медалей, включая 62 золотые, 66 серебряных и 61 бронзовую в летних видах, а также 8 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых — в зимних.

Среди главных достижений — третье золото Назым Кызайбай на чемпионате мира по боксу в Сербии и серебряная медаль Михаила Шайдорова на чемпионате мира по фигурному катанию, обеспечившая Казахстану олимпийскую лицензию на Игры в Милане-2026. Конькобежец Евгений Кошкин дважды победил на этапах Кубка мира и установил неофициальный мировой рекорд.

Паралимпийский и сурдлимпийский спорт

Казахстанские параспортсмены завоевали 68 медалей, в том числе 30 золотых. Историческим стало достижение Ербола Хамитова, который впервые в истории страны стал обладателем Хрустального глобуса Кубка мира по парабиатлону — ранее такого успеха добивался только легендарный Владимир Смирнов в 1994 году.

Неолимпийские виды спорта

В этом направлении казахстанцы взяли 50 медалей (31 золотая, 14 серебряных, 5 бронзовых), продолжая укреплять позиции на международной арене.

Национальные и конные виды спорта

На чемпионатах мира и Азии спортсмены Казахстана выиграли 47 медалей, включая:

Қазақ күресі: 16 золотых

Аударыспақ: 6 золотых — победа во всех весовых категориях

Жамбы ату, дәстүрлі садақ ату, теңге ілу — призовые места по всем направлениям.

Казахстан уверенно движется к международному спортивному признанию, демонстрируя устойчивое развитие спорта как в традиционных, так и в новых дисциплинах.