10-летнего мальчика наградили медалью за героизм в Кокшетау
Сегодня, 13:49
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:49Сегодня, 13:49
59Фото: скриншот
В ДЧС Акмолинской области состоялось награждение Артура Гаитова, который проявил героизм на пожаре в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
По приказу министра по ЧС РК 10-летнему герою была вручена медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін". Вручил награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.
"Когда случилась беда, он, не растерявшись, отключил электричество в доме, вызвал пожарных и взяв на руки годовалого брата, покинул дом через окно. Все это он проделал с гипсом на ноге, до этого мальчик получил травму играя в футбол", - говорится в сообщении.
Самое читаемое
- Увеличение объёма воды в Малом Арале: есть ли у моря будущее?
- На 100% повысится оклад у 3300 казахстанцев
- Какие улицы перекроют в Астане в дни саммита ШОС
- Пожар на Гидре: бизнесмен Данияр Абулгазин прокомментировал обвинения в поджоге
- Тела погибших в Кыргызстане казахстанских детей доставили спецбортом на родину