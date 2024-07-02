10-летнего мальчика наградили медалью за героизм в Кокшетау

В ДЧС Акмолинской области состоялось награждение Артура Гаитова, который проявил героизм на пожаре в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По приказу министра по ЧС РК 10-летнему герою была вручена медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін". Вручил награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.