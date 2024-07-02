  • 2 Июля, 14:04
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10-летнего мальчика наградили медалью за героизм в Кокшетау

Сегодня, 13:49
АВТОР
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скриншот Сегодня, 13:49
Сегодня, 13:49
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Фото: скриншот

В ДЧС Акмолинской области состоялось награждение Артура Гаитова, который проявил героизм на пожаре в этом году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

По приказу министра по ЧС РК 10-летнему герою была вручена медаль "Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін". Вручил награду заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов.

"Когда случилась беда, он, не растерявшись, отключил электричество в доме, вызвал пожарных и взяв на руки годовалого брата, покинул дом через окно. Все это он проделал с гипсом на ноге, до этого мальчик получил травму играя в футбол", - говорится в сообщении.

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