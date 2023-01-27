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МВД РК Сегодня, 02:48
80
Сегодня, 02:48
80
Фото: МВД РК

Мечту подростка исполнили полицейские в Усть-Каменогорске

14-летний житель Усть-Каменогорска получил незабываемый подарок на свой день рождения, 24 января. Его мечту помогли осуществить полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

Мама мальчика написала сообщение на аккаунт управления полиции города в Instagram. Она попросила исполнить мечту её сына в день его рождения - покататься на настоящей патрульной машине. 14-летний Куандык с детства страдает ДЦП. Мальчик мечтает стать полицейским именно патрульной службы.  

Стражи порядка прокатили подростка по городу на служебной автомашине, показали, как включаются световые, звуковые сигналы и рация, а также Куандык с огромным интересом примерил светоотражающий жилет и подержал в руках полицейский жезл. 

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#истории людей #Усть-Каменогорск #полицейский #подросток
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:48
80
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