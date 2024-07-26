Мечеть в честь Алии Молдагуловой открыли в России

В России открыли мечеть "Алия", названную в честь знаменитой казахской девушки-снайпера, Героя Советского Союза Алии Молдагуловой, передаёт BaigeNews со ссылкой на Сухарев Press.

Это значимое событие для мусульман Тюльганского района. Эта мечеть возводилась дважды.

Первый камень в основание заложили в 2011 году. Строительство велось на народные средства. Через восемь лет появились стены и минарет. Но выяснилось, что оно не соответствует канону. Из-за отсутствия специалистов на этапе проектирования была допущена серьезная ошибка – уклонение от Киблы (направление молитвы) на 43 градуса. В какой бы точке земли мусульманин не находился, намаз ему необходимо совершать, обратившись лицом в сторону священной Каабы, которая находится в Мекке.

Сооружение решено было разобрать и возвести заново по всем правилам.

Право открыть новую мечеть предоставлено губернатору Оренбургской области Денису Паслеру и Верховному муфтию Шейх-уль-Исламу Талгату Таджуддину.

Мечеть построена в честь Алии Молдагуловой. Девушка была снайпером в годы Великой Отечественной войны. На ее счету десятки врагов. Алию прозвали "бесстрашной дочерью казахского народа". Звание Героя Советского Союза она получила посмертно.