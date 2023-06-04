Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте

Фото: МИОР РК

В Египте состоялась церемония открытия мечети Султана Бейбарса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев по поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева принял участие в церемонии открытия. На мероприятии также выступил Верховный имам Аль-Азхара, шейх Ахмед ат-Тайеб, а также представители религиозных объединений, политические и общественные деятели Казахстана и Египта.

В составе казахстанской делегации также был министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали.

В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что имя Султана Бейбарса вписано золотыми буквами в мировую историю, как мудрого правителя и великого полководца. 800-летие Султана Бейбарса – глубоко символичное и значимое событие как для жителей Египта, так и для казахского народа, подчеркнул спикер Сената.

Фото: МИОР РК