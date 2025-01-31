Мебельный цех загорелся в Астане
Подробности сообщили в МЧС.
Сегодня, 21:52
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Сегодня, 21:52Сегодня, 21:52
52Фото: pxhere.com
Пожарные в Астане тушат возгорание в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в районе Сарыарка по проспекту Республики.
"Силами МЧС из здания проводится эвакуация жильцов", - сообщили в ведомстве.
Цех располагался на цокольном этаже.
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