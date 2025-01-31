  • 31 Января, 22:05
  • BAIGENEWS

Мебельный цех загорелся в Астане

Подробности сообщили в МЧС.

Сегодня, 21:52
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 21:52
Сегодня, 21:52
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Фото: pxhere.com

Пожарные в Астане тушат возгорание в мебельном цехе, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл в районе Сарыарка по проспекту Республики.

"Силами МЧС из здания проводится эвакуация жильцов", - сообщили в ведомстве.

Цех располагался на цокольном этаже. 

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